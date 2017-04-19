19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة ساعات عالمية تختار الشهراني ممثلا لعلامتها التجارية

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

اختارت شركة Roger dubuis العالمية للساعات لاعب الهلال الدولي ياسر الشهراني ممثلاً للعلامة التجارية، وذلك نظير ما يتمتع به الشهراني من مستوى مميز وجماهيرية واسعة لتمثيله الهلال ومنتخبنا الوطني.

وتم التوقيع مساء أمس الثلاثاء في مقر الشركة بالرياض، وتم بعد التوقيع تسليم اللاعب ساعة فاخرة من جانب مسؤولي الشركة.

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