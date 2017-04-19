19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الصحة تعلق بشأن ما تردد عن استقدام 100 ألف ممرض كيني

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة ما نشرته وسائل الإعلام الكينية عن اعتزام المملكة استقدام نحو 100 ألف كيني للعمل في مجال التمريض.

وأوضح متحدث الوزارة مشعل الربيعان أن ما تم تداوله بشأن الاستقدام من كينيا لا أساس له من الصحة، مؤكداً عدم وجود خطة لاستقدام عمالة كينية.

جاء هذا التوضيح بحسب “عكاظ”، عقب تناول وسائل الإعلام في كينيا خبراً مفاده أن السعودية تعتزم استقدام نحو 100 ألف ممرض وفني للعمل في المرافق الصحية بالمملكة، وذلك بعد مفاوضات جرت بين مسؤولي البلدين، وهو ما نفته وزارة الصحية جملة وتفصيلاً.

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