19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سوري وأردني يحتالان على رجل أعمال سعودي ويستوليان منه على 7 ملايين ريال

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات : ــ

أحالت النيابة العامة بإمارة دبي سورياً وأردنياً إلى المحكمة، بعد أن احتالا على رجل أعمال سعودي وسلبا منه أكثر من 7 ملايين ريال، باستخدام مستندات مزورة لبيعه سيارات.

وأوضح المجني عليه أمام النيابة، أن القصة بدأت بعد أن تلقى اتصالاً من صديق عن وجود سيارات لتاجر يمني عجز عن إدخالها اليمن بسبب الأحداث الأمنية، ويريد بيعها خلال 3 أيام، فاتصل بصديق له موجود في دبي للتأكد من وجود السيارات، وبالفعل أكد له الصديق وجودها.

وتابع أنه بعد تأكيد صديقه وجود السيارات بادر بالحضور إلى دبي، وأطلعه المتهمان على أوراق ووكالات خاصة اتضح فيما بعد إنها مزورة، كما اصطحباه لمعاينة السيارات وعددها 77 سيارة.

وأضاف، أنه بعد الاتفاق سلمهما مبلغ 7.125 مليون ريال على دفعات، وهي قيمة شراء 50 سيارة، ولزيادة التمويه سلمه السوري شيكاً بمبلغ 3 ملايين ريال كضمان، وبعدها بدأت المماطلة والأعذار الواهية، فعجل بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على المتهمين وأحالتهما إلى القضاء.

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