سوري وأردني يحتالان على رجل أعمال سعودي ويستوليان منه على 7 ملايين ريال

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
نهاية غير متوقعة لـ “سفاح الفيسبوك” أثناء مطا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن العثور على المطلوب ستيف ستيفنس، 37 سنة، مقتولا
-
صديق السعودي الذي سقط من شرفة فندق بالقاهرة ي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تواصل الجهات الأمنية المصرية تحقيقاتها لكشف ملابسات حادث سقوط مواطن سعودي من شرفة فندق
-
مصر .. وفاة سعودي إثر سقوطه من الطابق الـ 16 ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تُوفي مواطن سعودي يحمل الجنسية الأمريكية، إثر سقوطه من الطابق السادس عشر، بأحد
-
فيديو | مشهد مروّع.. وفاة شخص وإصابة آخر بجرو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق وقوع حادث مروري مروّع