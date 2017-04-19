ناصر القصبي يعلن مشاركة عبدالحسين عبدالرضا في “سيلفي 3”

(أنحاء) – متابعات : ــ
توقع الكثيرون غيابه عن المشهد الفني الرمضاني المقبل ولكنه فاجأ جمهوره بتواجده على الشاشة الصغيرة خلال رمضان المقبل بمعية الفنان السعودي ناصر القصبي.. هو النجم الكويتي القدير عبد الحسين عبد الرضا.
أعلن الفنان القدير عبد الحسين عبدالرضا عن مشاركته في احدى حلقات المسلسل النقدي الساخر “سيلفي” المزمع عرضه على شاشة “ام بي سي” في رمضان المقبل، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من نجم المسلسل الفنان السعودي ناصر القصبي.
وأعلن “بو عدنان” عن مشاركته في بوست نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.
في سياق متصل نشر الفنان ناصر القصبي تغريدة عبر فيها عن سعادته بالعمل مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا في مسلسل سيلفي 3 وقال القصبي فيها: “شرفني الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا بمشاركتة كضيف شرف كبير في سيلفي3 العمل مع أستاذ بحجم ابو عدنان متعه عظيمه”.
وكان آخر لقاء جمع بو عدنان والقصبي مسلسل “ابو الملايين” من اخراج محمد دحام الشمري وتأليف خلف الحربي مؤلف مسلسل “سيلفي”.
واستعرض “ابو الملايين” قصة رجل ثري يتورط بثروته المادية وتلاحقه بعض الجهات مما اضطره للجوء وطلب المساعدة من اخيه غير الشقيق الذي يعمل طبيباً بيطرياً فيرحب الاخير بالخطوة، لكنه يرفض لاحقاً إعادة الأموال الى صاحبها.
شرفني الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا بمشاركتة كضيف شرف كبير في سيلفي3
العمل مع أستاذ بحجم ابو عدنان متعه عظيمه .
— ناصر القصبي (@algassabinasser) April 18, 2017