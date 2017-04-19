19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مستشارة كويتية: تعدد العلاقات عند الرجال سببه هرمون يوجد لدى الفئران

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو لمستشارة التربوى وتعديل السلوك “عزيزة حداد”، تتحدث عن سر تعدد العلاقات عند الرجال، وهو وجود هرمون مشترك بين الرجال والفئران متسبب فى تعدد العلاقات عند الرجال، وذلك خلال برنامج وجها لوجه مع الاعلامى الكويتى محمد الملا.

وأظهرت “عزيزة حداد ” وجود كتاب “مخ الرجل ومخ المرأة”للدكتور عمرو شريف تناول فيه مسألة تعدد العلاقات عند الرجال وان سببها وجود هذا الهرمون المشترك مع الفئران وهو المتسبب فى تعدد العلاقات عند الرجال.

وأضافت انه من خلال دراسات تبين ان كل رجل عنده بمعدل 1% علاقة سرية.

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