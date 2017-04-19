19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن.. قوات الشرعية تقترب من تحرير معسكر خالد

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على مخزن للأسلحة تابع للمتمردين في المناطق المحيطة بمعسكر خالد يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وذخائر، بعد إحكامها الحصار على معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز باليمن، وسيطرتها على مواقع جديدة في محيط المعسكر

إلى ذلك، نصبت الميليشيات الانقلابية عدداً من النقاط في مديرية موزع لمنع عناصرها من الفرار من ميدان المعركة بعد اقتراب قوات الجيش الوطني من تحرير معسكر خالد.

من ناحية أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 20 غارة على المعسكر ومحيطه، فيما هاجمت مروحيات الأباتشي تعزيزات للحوثيين شمال المخا والخط الساحلي في الخوخة ودمرت عدداً من المركبات.

وأشارت مصادر عسكرية للجيش الوطني إلى أن الحوثيين يحاولون تخفيف الضغط على قواتهم في معسكر خالد باستخدام مكثف للصواريخ الباليستية، حيث أطلقت نحو 11 صاروخاً باليستياً اعترضتها منظومة الدفاع الجوي الباتريوت في سماء المخا، حسب “العربية”.

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