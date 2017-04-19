فيديو | فوضى وتخريب في حفل “أبها عاصمة السياحة العربية” يثيران الاستياء

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من فعاليات حفل “أبها عاصمة السياحة العربية”، تظهر قيام بعض الزوار بإحداث فوضى وتخريب بموقع الاحتفال على بحيرة السد بأبها.
ويتضح من خلال مقاطع مصورة تجمهر المئات من الزوار بموقع الحفل على الطريق بشكل غير منظم، فيما قام عددٌ من الأشخاص بفتح طفايات الحريق بالطريق؛ لتُغطى السماء هناك بالدخان والضباب، بشكل أفقد المكان رونقه الجمالي.
كما عمدت الجهة المنظمة للفعاليات إلى إطلاق ألعاب نارية بكميات ضخمة وبشكل مكثّف في بحيرة السد ومحيطها.
وأبدى ناشطون عن استنكارهم واستيائهم، مطالبين بمساءلة المتورطين في إفساد فعاليات هذه المناسبة المهمة، مؤكدين ضرورة عدم المبالغة في إطلاق الألعاب النارية بمثل هذه الفعاليات، خاصةً أنها جاءت بالتزامن مع حادث استشهاد 12 ضابطاً من القوات الجوية السعودية في اليمن.
من احتفالات #ابها_عاصمه_السياحه_العربيه pic.twitter.com/8YEiLPcHS8
— هيئة السياحة والتراث (@SctaSa) April 19, 2017