صور | إحباط تهريب كميات كبيرة من الخمور والذهب المشغول بجمرك جسر الملك فهد

(أنحاء) – متابعات :-
تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغت (49) زجاجة. بالإضافة إلى (2,042) اثنان كيلو واثنان وأربعون جرام من “الذهب المشغول”, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للملكة عبر المنفذ.
وفي التفاصيل ذكر الأستاذ سليمان البليهد مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف أنه تم إحباط تلك الكميات من خلال محاولتين, وذلك أثناء تفتيش المراقب الجمركي لإحدى المركبات القادمة عُثر على كمية من الخمور بلغت (49) زجاجة خمر, كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف الطبلون معدّة لغرض التهريب.
وأنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من “الذهب المشغول” بلغت (2,042) اثنان كيلو واثنان وأربعون جرام, كانت مُخبأة أسفل الملابس ومثبته على أقدام المهرب بشريط لاصق بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية وارتداء مشد لمحاولة إخفائها. وينص نظام مكافحة غسل الأموال في مادته “السادسة عشر” أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة العربية السعودية ويحمل برفقته معادن ثمينة بما فيها “الذهب والمجوهرات” أو عملة نقدية تزيد قيمتها عن (60.000) ستون ألف ريال سعودي، يجب الإقرار عنها وتعبئة النموذج الخاص بذلك، مضيفاً أن عدم الإقرار يُعرض حاملها للمساءلة القانونية.