سيدة سعودية: طليقي يتهرب من الإنفاق على طفليه رغم أنه يكفل يتيمين

(أنحاء) – متابعات :-
روت مواطنة مطلقة وأم لطفلين معاناتها بعد أن امتنع طليقها عن الإنفاق على طفليه أو حتى السؤال عنهما ومعرفة أحوالهما، رغم أنه يكفل يتيمين يعيشان معه في المنزل.
وأضافت المواطنة أنها تزوجت بطليقها بعد أن أخبرها بأن زوجته مريضة وعاقر، وبعد أن وضعت طفلها الثاني فاجأها بأن مهمتها انتهت، وأنه كان فقط يرغب في أبناء يحملون اسمه، لتظل عامين بين المحاكم للمطالبة بالطلاق، وبعد حصولها على الطلاق بأمر المحكمة، رفض زوجها الإنفاق على طفليه.
كما أشارت إلى أن زوجها رغم أنه يكفل يتيمين رفض الإنفاق على طفليه بحجة أنه مديون وعليه أقساط فيما يقضي عطلاته خارج المملكة باستمرار، وفقاً لـ”عكاظ”.