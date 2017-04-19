19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بـ 4 سعوديين اعتدوا على عامل محطة وقود.. وهددوا كل مَن يحاول إنقاذه | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على عدد من الشباب، اعتدوا على عامل بمحطة وقود بحي النسيم بالرياض، لافتة إلى أن المقبوض عليهم جميعهم سعوديو الجنسية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولو مقطع فيديو وثَّق قيام أربعة أشخاص بالاعتداء على عامل المحطة، حيث ترجل ثلاثة منهم من السيارة وتوجهوا نحو العامل وطرحوه أرضاً وانهالوا عليه بالضرب، فيما كان رابعهم يهدد الموجودين بالمحطة بسلاح أبيض ويمنعهم من محاولة إنقاذ العامل.

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