أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شرطة الرياض تطيح بـ 4 سعوديين اعتدوا على عامل محطة وقود.. وهددوا كل مَن يحاول إنقاذه | فيديو
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | عبادي الجوهر يصف الشباب “بالخنازير”.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عبادي الجوهر وهو يصف الشباب بالخنازير،
-
فيديو | صاحب مبادرة 100 وجبة لعمال النظافة يت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشر شاب سعودي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” تغريدة أشار فيها إلى أحد
-
-
“الزكاة والدخل”: عائدات “الضريبة الانتقائية” ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إنه من المتوقع تحصيل نحو 8 مليارات ريال عائدات