آخر ما كتبه شهداء حادثة سقوط المروحية السعودية في مأرب

(أنحاء) – متابعات :-
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر الكلمات التي دونها بعض شهداء حادثة سقوط المروحية التابعة للقوات السعودية في مأرب أمس، التي نتج عنها استشهاد 12 ضابطاً وضابط صف.
وكان الشهيد العريف معيض بن محمد القحطاني كتب في حالته بتطبيق المراسلة “واتس آب”، بيتاً شعرياً جاء فيه، يقول: “ودعت ربعي وقايل الموعد هناك.. إما النصر يا دار ولّا الشهادة”.
فيما كانت آخر حالة كتبها الشهيد الرقيب علي بن عبدالله الحلافي (38 عاماً) عبر واتس آب: “ودعتك الله يا وطن عنك بغيب.. ودعتك الله فيك ناس عزازي”، فيما أشارت مصادر إلى أن والديه متوفيّان ويعتمر عنهما سنوياً، وأنه ودّع أبناءه السبعة (3 أولاد و4 بنات) قبل استشهاده بـ24 ساعة.
من جهته، نشر الإعلامي البحريني محمد العرب، صورته مع الشهيد المقدم فيصل بن سعود السبيعي، مبيناً أن الشهيد قال له في آخر لقاء جمعهما: “أرض اليمن تستحق دماءنا”.