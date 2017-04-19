19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الزكاة والدخل”: عائدات “الضريبة الانتقائية” سيتم صرفها على الصحة والتعليم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إنه من المتوقع تحصيل نحو 8 مليارات ريال عائدات سنوية من فرض الضريبة الانتقائية، التي سيبدأ تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن هذه العائدات ستوجه بشكل مبدئي للمشروعات التنموية والصحية والاجتماعية والتعليمية، ما لم يصدر قرار رسمي بصرفها في شيء معين.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ تطبيق الضريبة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وفقاً لـ”الرياض”.

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