أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الزكاة والدخل”: عائدات “الضريبة الانتقائية” سيتم صرفها على الصحة والتعليم
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