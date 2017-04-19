19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في أحدث ظهور له.. حالة مزرية وألفاظ خارجة لـ”المخلوع صالح” تعكس قلقه

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

بدا الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، في حالة مزرية، أثناء لقاء ظهر فيه إلى العلن، الثلاثاء (18 إبريل 2017)، مع خريجي كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.

واستغرب عشرات الحضور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الهيئة التي ظهر عليها المخلوع صالح، إذ أصبحت بشرته أكثر سوادًا، ما ذكرهم بحالته التي ظهر عليها في خطاب ألقاه قبل عامين بعد أيام قلائل من انطلاق عمليات “عاصفة الحزم” لإعادة الشرعية في اليمن.

وقال شهود عيان، إن صالح ظهر في كلمته متشنجًا، فيما حوت غالبية عباراته على شتائم بألفاظ خارجة عن الآداب العامة بحق خصومه، ما دفع عددًا من الناشطين للتساؤل عن حقيقة الوضع الذي يمر به في صنعاء.

وبرر مراقبون، بحسب “المشهد اليمني”، الحالة التي ظهر بها صالح بأنها تعكس حالة من القلق الكبير الذي ينتابه حاليًّا جراء سيطرة التحالف والقوات الحكومية على مدينة وميناء المخا، وتوجههم لتحرير آخر المنافذ البحرية التي لا يزال يسيطر عليها، وهي مدينة وميناء الحديدة، لافتين إلى أن صالح لم يستطع مداراة قلقه المتعاظم من خصومه وشركائه في الانقلاب “الحوثيون”.

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