19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد فوزها بحضانة أطفالها.. والدة حلا الترك: لاعلاقة لابنتي بحسابها على “انستغرام” ووالدها مَن يديره

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت منى السابر والدة حلا الترك أول تصريح لها عبر حسابها على “إنستغرام”، بعد إعلان فوزها بحضانة ولديها، حيث نشرت صورة تحمل جملة “هام جداً للنشر والتعميم” وعلقت عليها مشيرة إلى أن لا علاقة لابنتها حلا بحسابها على هذا التطبيق متهمة والدها بتغيير الرقم السري.

وأكدت أن ولديها بخير وأنها كلفت المحامية الشيخة سلوى الخليفة بالقضية، كما طلبت من المتابعين منح الأسرة فرصة للاستراحة.

وكتبت السابر: “للتنويه فقط الأولاد بخير، وللعلم حساب حلا ليس لديها أيّ علاقة بهذا الأكونت أبوها غيّر الرقم السري، حتى حلا ما بتعرفه، فأي صور أو تعليقات حلى لا علاقة لها بها أبداً.

كما أكدت على أنه في حال أرادوا نشر أي خبر سيكون من خلال حسابها فقط شاكرة للجميع تعاونهم وتفهمهم ، مطالبة بإعطاءهم مساحة من الهدوء لتعود جميع الأمور لطبيعتها”.

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