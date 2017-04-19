بيع طوابع بريد هندية نادرة تحمل صورة “غاندي” مقابل أكثر من نصف مليون دولار

(أنحاء) – وكالات :-
بيعت مجموعة طوابع بريدية تعود إلى عام 1948 تحمل صورة الزعيم الهندي “مهاتما غاندي” مقابل مبلغ قياسي نصف مليون جنيه إسترليني “حوالي 598 ألف دولار”.
وأعلنت الشركة البريطانية “ستانلي جيبونز” في بيانها اليوم أن المجموعة الفريدة المكونة من أربعة طوابع بقيمة عشر روبيات تعد الأهم وأكثر الأشياء المرغوبة من طوابع ما بعد الاستقلال الهندي.
واشترى تلك المجموعة مستثمر أسترالي، وتمثل عملية الشراء أحدث المعاملات التي توضح قوة سوق الطوابع الهندية النادرة، بعدما باعت “ستانلي جيبونز” طابع “غاندي” واحد بقيمة عشر روبيات إلى عميل في أوروجواي العام الماضي مقابل 160 ألف جنيه إسترليني.