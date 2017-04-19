السليمان: نسعى لإنشاء مراكز الخدمة الموحدة في جميع مناطق المملكة وأول مركز بالرياض بعد شهرين

(أنحاء) – ينبع :-
كشف الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة ينبع ” أن بناء الاستراتيجيات وطرح الأفكار أمر سهل ولكن الصعوبة تأتي من خلال تنفيذ تلك الأفكار على أرض الواقع وهذا دورنا في الهيئة الجديدة أن ننفذ ما نخطط له ودورنا ليس تشريعي وإنما ممكن للقطاع الخاص لإنجاحها وتميزها وهي تمثل 99 بالمائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونحن لا نملك عصا سحرية للنجاح وإنما بالعمل سنصل إلى ما نصبوا إليه والبداية القوية هي الركيزة الأساسية في النجاح” .
وأضاف السليمان: “نقوم في الهيئة بالعمل حيث انتهى الآخرون وننظر إلى الدول المتقدمة في هذا المجال مثل كوريا اليابان وأمريكا والدول الأوربية ويرجع تاريخ بداية بعض هذه الدول في تطوير المنشات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 سنة و50 سنة ونحن الآن في المملكة لم نكمل سنة واحدة وفي طريقنا لوضع استراتجياتنا ، ولدينا وقت محدد حسب الرؤية لا يزيد عن 14 سنة لتفيد رؤية المملكة 2030م ولهذا لابد من العمل على النجاحات التي تحققت لديهم وكيف نطورها و الدولة لديها جدية حقيقية في تنوع مصادر الدخل وهذا الأمر لم يكون موجود في السابق “.
وأضاف السليمان مراكز الخدمة الموحدة هي أليه للتغلب على المشاكل الموجودة في الإدارات الحكومية ومن أهم المشاكل عوائق تنظميه والبيروقراطية الزائدة حل الموضوع عن طريق لجنة لتحسين بيئة الأعمال تشمل جميع الجهات الحكومية يترأسها المهندس عادل فقيه و الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة واللجنة التنفيذية تشمل جميع الجهات المعنية من العمل والأمانات والتعليم والجمارك والموانئ وذلك لتسهيل ومثال على عمل اللجنة الآن البضائع التي كانت في الموانئ لمدة 14 يوم تم تقليصها إلى يوم واحد فقط بجهود اللجنة ونستعد للربط الإلكتروني مع جميع الجهات بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات ونعمل الآن بجد للتوسع في إيجاد مراكز الخدمة الموحدة وأول مركز سيكون في الرياض في شهر رمضان وهناك مناطق أخرى ومن ضمنها مدينة ينبع “.
نتواصل مع هيئة السياحة عن طريق كفالة لدعم مشاريع الصغيرة والمتوسطة وبلغ حجم التمويل اليوم 2 بالمائة وبرؤية 2030م نريد أن نرفعها إلى 20 بالمائة أي عشرة أضعاف واجتمعنا مع مؤسسة النقد السعودي واتفقنا على خارطة طريق للتمكن من الوصول إلى هدفنا وهناك أعادت هيكلة لبرنامج كفالة “.
وحذر الدكتور السليمان من التغيرات الاقتصادية المتلاحقة في السوق السعودي وان هناك العديد من الشركات في حال لم تقوم بتطوير نفسها ستخرج من السوق وذلك لعوامل كثيرة ولذلك يجب علينا مواكبة التغيرات لكي لا تكون هناك فجوة حقيقية ونحن مستعدين لهذا الأمر من خلال ورش العمل بتدخلات وبرامج تجعلنا نستفيد ولا نتضرر من هذا الأمر بالتقنيات الحديثة وحدث السليمان شباب الأعمال بعدم الخروج من السوق بسب الفشل وانما تكون هذه التجربة الطريقة الأقوى للعودة بشكل أفضل ومن المعروف ان التجارب التي يسبقها الفشل تكون نسبة النجاح بها اكبر “.
جاء ذلك خلال تدشن محافظ ينبع المهندس مساعد اليحيى السليم بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن احمد السليمان وعدد من المسئولين وممثلي أجهزة التمويل والخبراء المتحدثين ، ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة ينبع تحت شعار ” محفزات للمستقبل ” بالشراكة مع الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحظى برعاية الشريك الاستراتيجي شركة ياسرف وعدد من الشركاء الداعمين في مقدمتهم شركة اسمنت ينبع .
وانطلقت الجلسة الأولى الرئيسية للملتقى والتي تحدث فيها محافظ الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان عن دور الهيئة في دعم قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التشريعات الجديدة وما يتعلق بكيفية تأسيس وإدارة هذه المنشآت والمعوقات التي تواجهها وسبل التغلب عليها .
ثم توالت فقرات الحفل حيث شهد الحضور توقيع اتفاقيتي تعاون بين الغرفة وبين كل من (مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات) تتعلق بإعداد الخارطة الاقتصادية لمحافظة ينبع والمناطق التي تخدمها الغرفة تتضمن كشاف للفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة ينبع ، ومركز الأداء المتقدم للاستشارات تتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية لمجالات التطوير الإستراتيجية والتنفيذية للغرفة وموائمة أساليب العمل مع أهداف رؤية 2030 .
بعدها قام راعي الحفل محافظ ينبع المهندس مساعد السليم بتكريم ضيوف الشرف وفي مقدمتهم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان ، وكذلك الجهات المشاركة والرعاة الداعمين .
وبهذه المناسبة قام محافظ ينبع بتدشين قاعة الصناع بالدور الرابع بمبنى الغرفة بعد أن جرى إعادة تأهيلها وقام بتكريم الشركات الصناعية التي ساهمت بتقديم الدعم .
وعبّر محافظ ينبع عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة غرفة ينبع ولفريق العمل ، على إقامة الملتقى، لافتاً إلى أنه يقف ويدعم كل عمل خلاق في محافظة ينبع ، وأشار إلى أن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بينبع يعد تظاهرة تعود بالنفع والفائدة على محافظة ينبع في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية والتي تخدم المحافظة وأبناءها .