أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي في ختام زيارته للمملكة؟
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مصر تعزي المملكة في شهداء القوات المسلحة.. وت...بتاريخ
القاهرة – واس :- أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية في استشهاد
-
شاهد .. الدفاع المدني بالرياض ينفذ بنجاح فرضي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نفذ الدفاع المدني بالرياض اليوم (الأربعاء)، فرضية حادث قطار ركاب، بالتعاون مع الشركة
-
السليمان: نسعى لإنشاء مراكز الخدمة الموحدة في...بتاريخ
(أنحاء) – ينبع :- كشف الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ملتقى المنشآت الصغيرة
-
“الزكاة والدخل”: عائدات “الضريبة الانتقائية” ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إنه من المتوقع تحصيل نحو 8 مليارات ريال عائدات