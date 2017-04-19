19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي في ختام زيارته للمملكة؟

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى السعودية قوية، وأن الرئيس دونالد ترامب قد يزور المملكة، التي تُعتبَر حليفة للولايات المتحدة.

وأوضح، في ختام زيارته للمملكة، أن التحالف بين المملكة والولايات المتحدة قائم منذ فترة طويلة، خاصة أن المملكة ترحب بتوجه واشنطن الأكثر حزما ضد إيران، بعد أن صرح أمس بأن الصواريخ الحوثية التي تطلَق على المملكة “إيرانية” ويجب أن تتوقف.

وأضاف أن الأزمة في اليمن يجب أن توضع أمام الأمم المتحدة للرجوع للمفاوضات بأسرع وقت ممكن، مؤكدا العمل مع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها على جلب الأطراف لطاولة المفاوضات.

يُذكر أن “ماتيس”، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في قصر اليمامة بالرياض، كما التقى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع.

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