محمد نور : سأعتزل بقميص الاتحاد .. وانتظروا رونالدينيو بفريقي

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لجنة الانضباط تغرم أندية الهلال والخليج والنص...بتاريخ
الرياض – واس :- غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال (15,000) ريال بسبب تأخر الفريق
-
شركة ساعات عالمية تختار الشهراني ممثلا لعلامت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ اختارت شركة Roger dubuis العالمية للساعات لاعب الهلال الدولي ياسر الشهراني ممثلاً للعلامة
-
فيديو | إسماعيل بانقورا يحصل على أجمل احتفالي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ حصل اسماعيل بانقورا المحترف الغيني بصفوف نادي الرائد على أجمل احتفالية بعد الهدف
-
فيومي: الاتحاد مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثاني...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد فاضل فيومي، عضو شرف ومحامي اتحاد جدة، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم