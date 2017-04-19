19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد نور : سأعتزل بقميص الاتحاد .. وانتظروا رونالدينيو بفريقي

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد نجم وقائد فريق الاتحاد والمنتخب السعودي السابق ، محمد نور ، بأنه سيعتزل بقمص نادي العميد ،مشيراً إلى المباراة المرتقبة ستكون مباراة تحدي الأساطير وليس مواجهة اعتزاله.

وقال محمد نور في مؤتمر صحفي بثته قناة أم بي سي برو سبورتس للحديث عن مباراة الأساطير : ” هذه ليس مباراة اعتزالي بل ” تحدي الأساطير الاستعراضية”،وسيكون هناك قميص خاص للمباراة باللونين الأصفر والأسود ،وأشكر الأمير عبدالله بن مساعد على الدعم والمساندة الكبيرة لي ،وكذلك امارة منطقة مكة المكرمة “.

وأضاف : ” تم تحديد ميعاد المباراة حيث أنها ستكون بتاريخ 11 مايو المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ،وقد يتواجد في فريقي الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، ومشاركتي في الملعب الرئيسي بملعب الجوهرة بدلاً من الصالة المغلقة جاءت بعد استشارتي لقانونيين ،وأنا جاهز فنياً ولم انقطع عن التدريبات والمباريات للمشاركة في لقاء تحدي الأساطير الاستعراضية”.

أتم محمد نور ،بقوله : ” سأعتزل بقميص نادي الاتحاد ،وسأهدي قميصي للاعب الذي أبدع في المباراة النهائية لكأس ولي العهد وسأعطيه الرقم يوم اعتزالي ،وسعيد بردة الفعل من قبل الجماهير ،وإن شاء الله سيحضروا كعادتهم مع العميد ،وأشكر لاعبي الاتحاد لأنهم جسدوا ” روح الاتحاد ” رغم الديون المالية والأقل من الأندية الأخرى وحققنا الكأس”.

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