أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»عبادي الجوهر: مستحيل أن أقول عن جمهوري كلمة سيئة.. وهكذا سأتعامل مع المسيئين
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