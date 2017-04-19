19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عبادي الجوهر: مستحيل أن أقول عن جمهوري كلمة سيئة.. وهكذا سأتعامل مع المسيئين

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

رد الفنان السعودي عبادي الجوهر على الذين فسروا كلمته التي قالها في مقطع فيديو متداول بشكل مسيء، وأكد أن من سيقومون بأخذ الإجراءات ضد الإساءة هم جمهوره، ولن يقوم باتخاذ إجراءات أخرى.

وقال الجوهر إنه من سابع المستحيلات أن يقول كلمة مسيئة مثل “خنازير” لأناس احتفوا به وأرادوا التصوير معه، وإن الكلمة هي “خناشير”، وهي معروفة في لهجة بعض مناطق الحجاز، وتعني الرجال الذين فيهم خشونة.

وشدد على أنه في تاريخه كله لم تصدر منه تصرفات مشينة تجاه جمهوره، وأنه لطالما احتفظ بكامل احترامه لهم، ولا يمكن أن يقول عبارات مسيئة في حقهم.

وعن الإجراءات التي سيتخذها بخصوص الإساءات، أصر الجوهر على أن جمهوره هو من سيقوم بالإجراءات والدفاع عنه، وأنه سيكتفي بذلك، حسب “أخبار 24”.

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