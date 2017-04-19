19 أبريل 2017 مـ / موافق 22 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصر تعزي المملكة في شهداء القوات المسلحة.. وتؤكد تضامنها حكومةً وشعباً مع السعودية
﻿

مصر تعزي المملكة في شهداء القوات المسلحة.. وتؤكد تضامنها حكومةً وشعباً مع السعودية

بتاريخ أنحاء الوطن

القاهرة – واس :-

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، إثر سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط تضامن مصر حكومةً وشعباً مع المملكة في هذا الحادث الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق