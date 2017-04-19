19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: يمكن تسجيل المخالفة عبر المحمول دون إيقاف المخالفين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المديرية العامة للمرور، أمس الأربعاء، أن رجل المرور يستطيع تسجيل المخالفة مباشرة عبر نظام “باشر” في جهازه المحمول.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يستطيع رجل المرور تسجيل المخالفة مباشرة عبر نظام “باشر” في جهازه المحمول دون الحاجة لإيقاف المخالفين”.

يُذكر أن المرور أطلق نظام “باشر” لرصد المخالفات المرورية وتسجيل حوادث السير، والتعرف على السيارات في جوانب مرورية عدة، ويربط النظام مباشرة بين رجال المرور في الميدان ومركز المعلومات الوطني.

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