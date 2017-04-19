19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الحكومة اليمنية: عاصفة الحزم قرار تاريخي لوقف التدخلات الإيرانية

بتاريخ أنحاء العالم

عدن – واس :- 

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر اليوم، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل كان قراراً تاريخياً وعربياً وإسلامياً دافع عن الإسلام وعروبة المنطقة ووضع حداً للأطماع والتدخلات الإيرانية.

وأشار خلال لقائه بعدد من شيوخ وأعيان وأبناء إقليم حضرموت، أن الدولة الاتحادية من ستة أقاليم قد أوجدت حلاً عادلاً للثروة والسلطة وأن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح هي انقلاب على المخرجات التي أجمع عليها كل اليمنيين بكافة اختلافاتهم وأوجدت حلولاً جذرية وعلمية عادلة لكافة القضايا.

وأشار بن دغر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن العودة إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، يُنهي المعاناة والدمار والقتل والآلام التي سببتها مليشيا الانقلاب، مشيداً بالموقف التاريخي الذي لن ينساه اليمنيون والمتمثل بوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة المغتصبة.

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