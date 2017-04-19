الاتحاد الأوربي يوقف ناديي “ليون” و “بشيكتاش” عن المشاركة القارية لمدة عامين

(أنحاء) – وكالات :-
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء إيقاف ناديي ليون الفرنسي وبشيكتاش التركي عن المشاركة القارية مع وقف التنفيذ، بسبب أحداث الشغب التي جرت على هامش مباراتهما في فرنسا الخميس ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”؛ كما غرم الاتحاد القاري من الناديين مبلغ 100 ألف يورو.
واتخذ الاتحاد الأوروبي قرار حرمان الفريقين من مشاركتهما القارية المقبلة في إحدى المسابقتين الأوروبيتين (دوري الأبطال أو يوروبا ليغ) لكن “مع وقف التنفيذ لمدة عامين”، على أن تطبق العقوبة في حال حصول مخالفة مماثلة خلال هذه الفترة، معتبرا في الوقت ذاته أن جمهوري الفريقين “يتحملان المسؤولية” في أحداث الشغب.
وقرر الاتحاد القاري فتح تحقيق في أعمال الشغب التي شملت إشكالات بين المشجعين ودخول عشرات من مشجعي ليون إلى أرض الملعب قبيل إنطلاق المباراة، في ما اعتبره النادي الفرنسي محاولة للاحتماء من إلقاء المشجعين الأتراك مقذوفات عليهم.
وتقام مباراة الإياب يوم الخميس في أسطنبول بغياب جمهور ليون.