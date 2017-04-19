19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أول ظهور لـ “كهربا” بالبنتلي في مصر

بتاريخ رياضة ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول ظهور لمحترف الاتحاد محمود كهربا في “البنتلي” الشهيرة التي تلقاها هدية من أحد أعضاء الشرف بعد نهائي ولي العهد.

وظهر كهربا وهو يقود البنتلي في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بصحبة حارس المنتخب المصري عصام الحضري، قبل ذهابه إلى أحد المطاعم برفقة أسرته.

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