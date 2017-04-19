19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدير سجون إندونيسيا: لم أر مثيلا للإصلاحيات السعودية.. وأتمنى نقلها لبلادي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أبدى المدير العام لسجون إندونيسيا، إي وايان كسميان تادوسا، إعجابه الشديد بما حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وبطريقة إدارة “الإصلاحيات” فيها بشكل خاص.

وقال تادوسا إن زيارته للمملكة تأتي في إطار التعاون المشترك والعلاقة الجيدة بين البلدين، إذ قضى بضعة أيام بين جدة والرياض للاطلاع على إصلاحيات المديرية العامة للسجون والمراكز التدريبية التابعة لها.

وأضاف أن سلطات بلاده لديها رغبة جادة في تطبيق تجربة الإصلاحيات، عبر ابتعاث منسوبي السجون الإندونيسية لإلحاقهم بالدورات في مراكز تدريب السجون السعودية، خاصة في ظل امتلاكها لإمكانات وبرامج احترافية.

وتابع: “بعد زيارتي لعدد من السجون في أمريكا والصين وهونغ كونغ وغيرها، وجدت أن السعودية هي أكثر الدول حرصًا على حفظ حقوق وكرامة النزيل، كون إجراءاتها تعتمد على الشريعة الإسلامية، بعكس تلك الدول، وهذا ما نرغب بشدة في تطبيقه داخل سجوننا”.

وأضاف: “أكثر ما لفت انتباه تادوسا في السجون السعودية هو ترغيب النزلاء في حفظ القرآن الكريم مقابل تخفيض محكوميتهم، الأمر الذي يساهم في ترغيب السجناء بإصلاح أنفسهم.”

وحول مستوى تدريب وتأهيل العسكريات السعوديات، قال تادوسا: “لم أتفاجأ بمستواهن وتدريبهن، وأثار إعجابي أن القسم النسائي إدارته بالكامل نسائية، بعكس السجون النسائية في إندونيسيا، ذات الإدارة الرجالية، وهذا ما نرغب في تطبيقه”، حسب موقع “عاجل”.

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