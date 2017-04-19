19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أردوغان: أوروبا تمارس النازية ضد تركيا.. وأوباما خدعني ولكن السياسة الأمريكية ستتغير

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خدعه، ولكنه يؤمن بأن السياسة الأمريكية ستتغير”.

وأضاف “أردوغان”، في حوار لقناة الجزيرة القطرية : إنه لا أحد يهتم لوحدة سوريا، وأن ما يجري حاليًا هو تقسيم لها قطعة قطعة، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا بد من إنهاء وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وفيما يتعلق بما يجري في العراق، قال أردوغان: إن ما يحدث هناك يؤلم تركيا وهي لا تتعامل معه على أساس القومية والمذهب، لكنه فيما يخص الملف الإيراني حذر من أن طهران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية أصبحت تؤلم أنقرة.

وبشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي: إن أوروبا تمارس النازية والفاشية مع تركيا، ولا يمكن فهم ما تفعله إلا أنه حرب ضدها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده بخصوص اللاجئين ولم يدفع الأموال الموعودة.

وعن نتائج الاستفتاء الذي جرى في تركيا بشأن التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، قال أردوغان: إن الديكتاتور لا يخرج من صندوق الانتخاب، مشددًا على أنه “يتبع رأي الصندوق”.

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