19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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للّيلة الرابعة على التوالي.. مظاهرات معارضة لنتيجة الاستفتاء التركي تجتاح العاصمة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

احتج حوالي 1500 شخص على نتائج استفتاء تركيا في وسط إسطنبول مساء الأربعاء، وهي الليلة الرابعة منذ التصويت على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وهتف المتظاهرون في منطقة بشكتاش بوسط إسطنبول شعارات، تصف أردوغان بأنه “قاتل” و”لص”.

ويتهم المتظاهرون لجنة الانتخابات، التي رفضت في وقت سابق كافة طلبات المعارضة بإلغاء الاستفتاء والانتخابات، بالتحزب.

ومن المقرر أن ينظم المتظاهرون احتجاجات في مناطق أخرى من إسطنبول وفي مدن تركية أخرى.

وألقت الشرطة القبض على 38 شخصاً في إسطنبول فى مداهمات صباح الأربعاء، عقب احتجاجات الليلة الماضية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “بيرجون” المعارضة.

ويزعم معارضو التعديلات الدستورية، التي تمنح سلطات واسعة للرئاسة، أنه كانت هناك مخالفات وتلاعب محتمل يوم الاستفتاء، وأشاروا على وجه الخصوص إلى قرار لجنة الانتخابات بالسماح بفرز صناديق الاقتراع غير المختومة.

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