19 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رويترز: الصين تجهز تحالفًا عملاقًا للاستثمار في طرح “أرامكو”

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات :-

قالت وكالة رويترز أمس (الأربعاء)، إن الصين تعكف على تشكيل تحالف يضم شركات نفط عملاقة والصندوق السيادي الصيني؛ ليعمل كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأوّلي لـ “أرامكو”.

وأوضحت أن التحالف سيضم كلاً من مؤسسة الصين للاستثمار ‏”سي آي سي”، والصندوق السيادي البالغة قيمته 800 مليار دولار، ‏وشركة “سينوبك” العملاقة للنفط، و”بتروتشاينا” وعدد من البنوك الحكومية‎.‎

وأضافت أنه من المرجح أن يدفع الاستثمار الصيني المزمع في أرامكو، شركة الطاقة الوطنية للإدراج في آسيا، مع تصدر هونج كونج القائمة بين بورصات المنطقة في الوقت الحالي.

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