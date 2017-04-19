20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العريفي” مخاطباً الأزواج: بعد الزواج لا تسألوا بعضكم هذا السؤال

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

نصح الداعية محمد العريفي كل شاب وفتاة تزوجا من بعضهما، بألا يسأل كل منهما الآخر عن ماضيه، مشيراً إلى أن مرحلة الشباب لها ظروفها وقد مرت وانتهت.

وقال العريفي في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا اخترت فتاة فتزوجتها، فلا تسألها عن ماضيها، كما أن الزوجة لا ينبغي أن تسأل زوجها عن ماضيه، مرحلة الشباب لها ظروفها وانتهت!”.

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