20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فرنسا: قريباً سنقدم الدليل على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يوم الأربعاء إن المخابرات الفرنسية ستقدم دليلا في الأيام المقبلة على أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم في الرابع من أبريل نيسان.

وأبلغ إيرو محطة تلفزيون (إل.سي.بي) “هناك تحقيق تجريه أجهزة المخابرات الفرنسية والمخابرات العسكرية… إنها مسألة أيام وسنقدم دليلا على أن النظام (السوري) نفذ هذه الضربات.”

وتابع قائلا “لدينا عناصر ستمكننا من إظهار أن النظام استخدم عن عمد أسلحة كيماوية.”

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