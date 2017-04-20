20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير العمل: قصر العمل بمولات المملكة على المواطنين والمواطنات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية صباح اليوم الخميس، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص أصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في مناطق المملكة على السعوديين والسعوديات.

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