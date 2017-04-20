20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهيئة الملكية تُغلق مدرسة عالمية و”تُعلق الدراسة” لحين ميسرة.. وحرمان 370 طالباً وطالبة من الدراسة!!

بتاريخ أنحاء الوطن
تعبيرية

(أنحاء) – خاص :-

حُرم أكثر من 370 طالبا وطالبة بفرع إحدى المدارس العالمية بالمملكة , والتي تتنوع جنسياتهم بين الأمريكية والأوربية وجنسيات أخرى بسبب طلب المدرسة المبدئي مهلة للسداد “أسبوعين” ليتم مراجعة الوضع العام نظرا لتمتع كافة المسئولين لدى المدرسة بإجازة الربيع , وذلك حسب خطاب مدير إدارة الأملاك بهيئة ينبع والموجه للمدرسة.

وأفادت إدارة الأملاك بهيئة ينبع المدرسة بعدم الموافقة على طلبها لعدم توقيع عقد إيجار رقم ” 3 ” وعدم سداد المستحقات المالية وقامت بإغلاق المدرسة يوم الاثنين الموافق 20-7-1438هـ الساعة الثامنة والنصف صباحا مبررة فعلها بمعالجة نواحي القصور التعاقدية بعيدا عن مصلحة الطلاب والطالبات, وأشارت إلى أنها لا تتحمل مسؤولية حيال تصرفها بالإغلاق وحرمان الطلاب من الدراسة.

هذا وقد تدخل الدكتور محمد العقيبي مدير إدارة التعليم بمحافظة ينبع بعد إغلاق المدرسة بناء على خطاب وصله من مدير عام العلاقات الحكومية بالمدرسة, ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور علاء نصيف بإعادة فتح المدرسة بشكل عاجل بسبب حرمان الطلاب والطالبات من الدخول للمدرسة وحرمانهم من إكمال دراستهم وجداولهم الدراسية وامتحاناتهم المكثفة خلال الجزء الأخير من العام الدراسي, وزود محافظ ينبع المهندس مساعد السليم بصورة منه, إضافة لمدير عام التعليم الأهلي العام بالوزارة .

وقد نبه مدير إدارة التعليم الدكتور علاء نصيف الرئيس العام للهيئة الملكية بأن الهيئة في حال وجود مطالبات مالية لها على إدارة المدرسة التوجه للقنوات الرسمية المخصصة لذلك.

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