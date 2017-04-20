الموسيقار طلال يطلق (فرعون) مع شذى حسّون

(أنحاء) – محمد سلامة :-
من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر العماني طارش قطن، طرحت الفنانة شذى حسون أغنيتها الجديدة بعنوان (فرعون) والتي تم تصويرها أيضاً على طريقة الڤيديو كليب بالعاصمة اللبنانية بيروت.
الجدير بالذكر أن هذا يعد التعاون الثاني بين الموسيقار طلال وشذى حسون بعد تعاونهم الأول الناجح (مزيون).
وبعد الحديث مع الفنانة العراقية/المغربية شذى حسون ذكرت أنها تتشرف دائماً بغناء الكلمة واللحن الجميل، وأنها تثق بذائقة واختيارات الموسيقار طلال الذي يعد المعلم الأول والمرجع للعديد من الفنانين اليوم، وأنها تعتبر تعاوناتها مع طلال بمثابة ذروة نجاحاتها وذلك منذ انطلاقتها عبر برنامج ستار أكاديمي عام ٢٠٠٦.
وقد تم تسجيل وتصوير العمل تحت إشراف الأستاذ خالد أبومنذر والذي يشرف على جميع ألحان الموسيقار طلال.