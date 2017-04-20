20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
﻿

وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة على بند الصيانة والتشغيل على وظائف: (مهندس مدني ، مهندس ميكانيكي ، مهندس كهربائي ، مهندس صناعي، فني ميكانيكي ، فني ، فني مختبر ، فني عمارة ، فني إلكترونيات ، فني تبريد وتكييف ، ميكانيكي مضخات ، فني مشغل مولدات ، نجار) .

وأوضحت أن موعد استقبال الطلبات سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق (26/ 7/ 1438هـ) على موقع وزارة الحرس الوطني (http://www.sang.gov.sa/MediaAffairs/TestNews/1438/Pages/9898.aspx ) .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق