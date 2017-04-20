20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يطالب بتحصيل 30 مليار ريال متأخرات للصندوق العقاري.. وإعفاء العاجزين عن السداد

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

طالب مجلس الشورى بضرورة إصدار توجيهات تلزم الجهات الحكومية والخاصة بحسم متأخرات قروض الصندوق العقاري الشهرية لدى منسوبيها، وذلك في خطوة لتحصيل المتأخرات التي بلغت جملتها نحو 30 مليار ريال.

وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات العامة بالشورى في تقرير لها أن أكبر المشكلات التي يواجهها الصندوق هي عدم التزام بعض المقترضين بسداد الأقساط التي عليهم، مبينة أن ذلك أعاق برامج الصندوق التي تهدف لإقراض مستحقين آخرين للقروض.

وأشارت اللجنة إلى أهمية النظر في إعفاء العاجزين عن السداد، ومساعدة ذوي الدخول المحدودة وقليلي الدخل بأن تتحمل عنهم الدولة نسباً بسيطة من أقساطهم الشهرية، مع إلزام المقتدرين بسداد ما عليهم من متأخرات.

وأبانت اللجنة أن تجميد نحو 100 ألف مستحق للقروض التي صدرت لهم، أو عدم إنهائهم لإجراءات تسلمها ومباشرة البناء، أدى لحرمان المستحقين الآخرين على قوائم الانتظار من الحصول على قروضهم.

كما شددت اللجنة على ضرورة إجراء دراسة لهذا الأمر، والعمل على تحويل القروض المجمدة إلى مستحقين آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

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