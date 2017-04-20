20 أبريل 2017 مـ / موافق 23 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طيار سعودي يتراجع عن استهداف أخطر قائد ميداني لميليشيات الحوثي بسبب “رضيع”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تراجع طيار سعودي في اللحظات الأخيرة عن استهداف قائد حوثي، التزاماً بقواعد الاشتباك التي أقرها التحالف العربي في استهدافه للميليشيات الحوثية باليمن، بعد أن قدّم الرحمة والإنسانية على تحقيق مكسب عسكري كبير باستهداف أخطر قيادي ميداني للانقلابيين وهو عبد الله عيضة الرزامي.

وقال مصدر مطلع إن قائد إحدى المقاتلات السعودية امتنع عن قصف موقع يتحصن به القائد المتمرد عبدالله الرزامي، بعد أن تم رصده أثناء خروجه من الموقع وهو يحمل حفيده الرضيع بين يديه، حيث لم يتردد الطيار في اتخاذ قرار بعدم قصفه لسبب إنساني، وعاد بطائرته إلى قاعدتها العسكرية، وفقاً لصحيفة “الوطن”.

وأعربت القيادات العسكرية للتحالف عن إشادتها بالطيار والتزامه بالقواعد، مؤكدة أن تصرفه قاعدة ثابتة تسير عليها قوات التحالف التي لا تتعمد أبدا الإضرار بالأبرياء، رغم استهداف الحوثيين للمدنيين في القرى الحدودية للمملكة.

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