20 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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4 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ مشروع “إسكان الرياض”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

 تتنافس 4 شركات عالمية على تنفيذ مشروع “إسكان الرياض” الواقع شمال غرب مطار الملك خالد الدولي، لبناء الوحدات السكنية للمستفيدين ممن صدرت لهم الموافقة من الوزارة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص بوزارة الاسكان، أحمد مندورة، على هامش لقائه مع وسائل الإعلام أمس الاربعاء في مشروع الرياض السكني: “أن جنسيات الشركات العالمية التي تعمل على تنفيذ مشاريعها الإسكانية على أرض الوزارة أمريكية، وبريطانية، وكويتية، وبحرينية”.

وأضاف أن برامج وزارة الإسكان استُحدثت في سبيل تحفيز القطاع الخاص على إنتاج الوحدات السكنية في النطاق السعري المناسب للمستفيدين، مشيراً إلى أن 70 % من المواطنين قوتهم الشرائية للوحدات السكنية تتراوح بين 250 و750 ألفا، وفقا لـ “الاقتصادية”.

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