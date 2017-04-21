21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال : منح العيسى وسام “فارس دولة ماليزيا” يعكس الاعتدال السعودي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – جدة : ــ

اشاد مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال بحصول معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الامين العام لرابطة العالم الاسلامي وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية على وسام “فارس الدولة” ولقب “داتو سري” من الحكومة الماليزية مشيرا الى ان ذلك يعكس الرؤية المعتدله التي تقدمها السعودية عالميا.

وأعتبر الدكتور الحسن بن يحي الصعدي آل مناخرة مدير المركز “أن هذا التكريم من مملكة  ماليزيا يأتي ليؤكد بأن رسالة الاسلام رسالة عالمية تدعو للسلم و التعايش مع الجميع باتزان و اعتدال وأن رؤية الرابطة تؤكد على رؤية المملكة العربية السعودية المعتدلة نحو القضايا العالمية”.

وقدم الدكتور ال مناخرة تهنئته للدكتور العيسى مشيرا الى ان هذا الحفاوة من قبل الحكومة الماليزية بالدكتور العيسى و هو عضو هيئة كبار العلماء السعودية  تعكس ذلك الاعتدال الذي يمارسه  كبار العلماء في السعودية . مشيرا الى ان الدكتور العيسى يمثل نموذجا للاعتدال السعودي.

يشار الى ان ماليزيا منحت الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وسام (فارس الدولة) ولقب ( داتو سري)  من قبل وهما أعلى وسام و لقب شرفي تمنحه الدولة لكبار الشخصيات  وذلك نظير جهوده المتواصلة في نشر قيم الوسطية و الاعتدال و السلام في أنحاء العالم.

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