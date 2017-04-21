فيديو وصور | حريق ضخم إثر اصطدام صهريج وقود على طريق “جدة ــ مكة”

(أنحاء) – متابعات :-
اندلع حريق ضخم في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) في صهريج وقود على طريق جدة – مكة السريع، أدى إلى تمدد النيران وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد الدخان بشكل كبير، حيث تمت رؤية الحريق من مسافات بعيدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة الرائد نايف الشريف، أن الحادث أسفر عن عن وفاة شخص واحتراق 3 سيارات أخرى بجانب الصهريج.
وأضاف الشريف أن إدارة الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد باشتعال النار في ناقلة بترولية على طريق مكة- جدة السريع، نتيجة حادث مروري وحدوث تسرب للمادة البترولية، ما أدى لاشتعال النار في ثلاث سيارات أخرى.
وأضاف أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماد الحريق والحيلولة دون إنفجار الصهريج نظراً لارتفاع درجة حرارته، لافتاً إلى وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، ومشيراً إلى أنه تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.