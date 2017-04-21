21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إشعال النار بجهاز “ساهر” في أحد طرق حائل.. والأجهزة الأمنية تحقق

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن للحظة اشتعال النيران في جهاز تابع لنظام “ساهر” موجود بأحد طرق مدينة حائل، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة للوقوف على أسباب هذا التصرف ودوافع من ارتكب ذلك.

وأظهر مقطع الفيديو جهاز “ساهر” على جانب الطريق وقد اشتعلت فيه النيران، فيما يتخلله صوت مصور المقطع وهو يذكر معلومات عن مكان الواقعة.

وأفادت مصادر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً بالواقعة لتحديد هوية مرتكبها ومحاسبته، مبينةً أن الكاميرا لم تتأثر بالنيران وأن الضرر طال الحواجز المحيطة بها فقط، حسب “عاجل”.

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