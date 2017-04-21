21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الانتهاء من تظليل ممرات المشاة الموصلة لرمي الجمرات لاستخدامها في حج هذا العام

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد تقرير تلفزيوني قرب الانتهاء من مشروع تظليل ممرات المشاة المؤدية إلى منطقة رمي الجمرات استعداداً لاستخدامها خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح مدير عام إدارة التشغيل بهيئة تطوير مكة المكرمة المهندس وجدى طولة خلال تصريح بثته قناة “الإخبارية”، أن المشروع يشمل تظليل المنحدر الرابط بين الجمرات ومحطة منى 3 بقطار المشاعر بطول 905 أمتار وعرض 17.40 متراً، إلى جانب محطة منى 1 والتي تضم 23 منحدراً عرضها من 4 إلى 9 أمتار بطول تظليل 15 ألف متر.

ولفت إلى أن المشروع سيسهم في حماية حجاج بيت الله الحرام والمتجهين من محطة قطار المشاعر إلى الجمرات من أشعة الشمس، وعدم إرهاقهم قبل الشروع في عملية الرمي.

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