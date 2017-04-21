21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تلغي عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة.

وأفادت مصادر أن إلغاء هذه الفقرة قد يؤدي إلى جعل القطاع الخاص يطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على توظيفها.

ويحتوي الدليل على عددٍ من الاشتراطات المنظمة لعمل المرأة في قطاع التجزئة وبيع المستلزمات النسائية، والمنشآت الصناعية، والأماكن الترفيهية، كما تطرق لأوقات العمل وحقوق العاملة وواجباتها والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها، حسب صحيفة “الحياة”.

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