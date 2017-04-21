21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الصقور السعودية يختتمون عروضهم وماراثون سابك للمشي والحدرة غدا

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ينبع :-

اختتمت يوم أمس العروض الجوية التي نفذها فريق صقور السعودية بمحافظة ينبع والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي بكورنيش ينبع وشهدت إقبالا كثيفا من المتابعين من أهالي ينبع وزوارها.

واكتظت الشوارع الرئيسية بكورنيش ينبع بالجماهير التي توقفت على جنبات الطريق في مشهد لم يتكرر من قبل بهذا التواجد الكبير من العائلات والشباب الذين حرصوا على مشاهدة العروض والاستمتاع بها على الرغم من تأجيلها ليوم نظرا للأحوال الجوية إلا أن  ذلك التأجيل لم يثبط عزيمتهم في الحضور ومشاهدة تلك العروض المذهلة.

وتناقلت الكثير من وسائل الاعلام الجديد العديد من مقاطع الفيديو لتلك العروض والتي حرص فيها كل مصور على دمج الأغاني الوطنية بها انعكاسا لمشاعر الفخر والعزة بالقوات الجوية السعودية باعتبار أن فريق الصقور السعودية هي الواجهة الإعلامية للقوات الجوية.

وعبر الكثير من أهالي ينبع عن سعادتهم بمشاركة فريق الصقور السعودية في فعاليات ماراثون سابك التراثي “التسنيدة والحدرة” وذلك لما أضافوه من مساحة رائعه للترفيه والترويح عن النفس وسط الأسبوع ساهمت في كسر الروتين اليومي إلى جانب مشاهدة مهارات الطيارين السعوديين، وأضافوا أن تلك الفعاليات الجديدة لهذا العام تسهم في نشر ثقافة التراث الينبعاوي الأصيل وهي التسنيدة وتسهم في نشرها والتعريف بها بشكل أكبر .

وأكد أمين مجلس التنمية السياحية مدير فرع هيئة السياحة  بمحافظة ينبع سامر العنيني حرص اللجنة المنظمة على تطوير ماراثون سابك التراثي وذلك باستحداث فعاليات جديدة تهدف لتشويق المتابعين وتحقيق الهدف الرئيسي منها بتعريفهم بتراث المنطقة من خلال العديد من الفعاليات سواء ماراثون الأطفال أو المحاضرات أو العروض الجوية وكل تلك الفعاليات تسهم في ترديد اسم الفعالية الأم وبالتالي تقود السائل لذلك التراث المهم الذي حرصنا على تعميقه في ثقافة المجتمع وهي مبادرة من مبادرات مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع إدارة التعليم وسابك مشيرا إلى أن ماراثون سابك للمشي للكبار سينطلق غدا السبت بمشاركة أكثر من ألفي مشارك تقريبا.

الجدير بالذكر أن ماراثون سابك التراثي “التسنيدة والحدرة” هو شراكة بين مجلس التنمية السياحية وإدارة التعليم بينبع وسابك، ونجح المنظمون لهذا العام في تطويره وإضافة فعاليات متنوعة أثبتت نجاحا من خلال التفاعل المجتمعي معها بالمشاركة والحضور، وتتواصل تلك الفعاليات ليوم غد بماراثون سابك للمشي وهو ماراثون للكبار ينطلق في الطريق الرابط بين الينبعين النخل والبحر، أيضا هناك إضافة الحدرة لهذا العام وهي بمشاركة عدد من الهجانة في الماراثون لتخلق جوا تراثيا متكاملا يحاكي حياة الآباء والأجداد.

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