21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | باحث سعودي يترك العمل في اليابان ليعود للوطن.. والجامعات السعودية لا تجد له مكاناً

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد تقرير تلفزيوني قضية طالب ابتعاث حصل على شهادة الدكتوراه في علم “النانو” بأستراليا، غير أنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة في الجامعات السعودية، بعد عودته للمملكة، بحجة عدم وجود شواغر.

وأوضح التقرير الذي بثته برنامج “أخباركم” على قناة “المجد” أن الدكتور حسن القحطاني، يعدّ أول باحث سعودي وخليجي عمل في مدينة العلوم اليابانية، التي تضم أكثر من 22 معهداً، لافتاً إلى أنه حصل على براءة اختراع في مجال البترول والغاز.

وقال القحطاني في مداخله هاتفية مع البرنامج إنه قرر العودة إلى بلده بعد انتهاء فترة ابتعاثه، وبعدما صرفت عليه الدولة أكثر من مليوني ريال، على الرغم من أنه كان متاح له الاستمرار في العمل كباحث بمدينة العلوم اليابانية.

وأضاف أنه فوض من المعهد الياباني كسفير في الشرق الأوسط، إلى جانب بعض المعاهد التي منحته التفويض الكامل لنقل التكنولوجيا المتقدمة للسعودية ودول الخليج، في مجال الغاز والبترول وتنقية المياه.

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