21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شرطة أبو ظبي تغلق شارعاً بسبب قطة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أغلقت فيه شرطة أبو ظبي وبمساندة الدفاع المدني شارعا رئيسيا ومنع الدخول إليه حتى يتم إنقاذ قطة علقت فيه خوفاً من أن يصيبا مكروه.

وقد أبدى رواد وسائل التواصل إعجابهم بهذه الحالة ووصفتها بالإنسانية والرحمة اتجاه الحيوان وأن روحه مهمة ويجب على الجميع المساعدة وعدم اليأس من محاولة إنقاذ أي كائن.

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