21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشرطة تعثر على رسالة تدافع عن تنظم داعش بجوار جثة منفذ هجوم باريس

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال مصدر قضائي إن محققين عثروا على رسالة مكتوبة بخط اليد تدافع عن تنظم داعش الإرهابي بجوار جثة المسلح الذي قتل شرطيا في باريس أمس الخميس.

وأعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة شرطيين آخرين.

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