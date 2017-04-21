21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هامور مساهمات يستولي على أموال 4 آلاف سعودي.. والمحكمة تحجز أمواله

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت محكمة التنفيذ في مكة المكرمة قراراً بحجز أموال هامور مساهمات البالغة 191 مليون ريال، وبدأت في إعادة الأموال لـ4 آلاف مواطن كان قد استولى عليها هامور في مساهمات يتعلق معظمها بالسيارات.

وأوضحت مصادر أن المساهمات المذكورة، التي تتعلق ببيع السيارات مخالفة وغير رسمية، فيما بدأت المحكمة في جدولة المطالبات لسدادها للمساهمين، حسب الأقدمية والأولوية.

وأشارت المصادر إلى أن الهامور مسجون حالياً لوجود قضايا أخرى ضده لا تزال منظورة في الدوائر التجارية والإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وفقاً لـ”الوطن”.

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