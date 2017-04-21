21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سائق يدخن الشيشة خلال توصيل سيدة بسيارة لإحدى شركات التوصيل.. والشركة تعلّق

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وثقت سيدة خلال مقطع فيديو سائقاً يدخن الشيشة داخل سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل، مع تشغيل إضاءة ملونة تُعرف بـ”الديسكو”، وأغاني وموسيقى صاخبة.

وذكرت مصورة الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك حدث أثناء قيام السائق بتوصيلها بسيارة تتبع لشركة “أوبر” للأجرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

من جهتها، أكدت “أوبر” عبر تغريدة بحسابها بموقع “تويتر” رفضها التام لمثل هذه التصرفات، مبينة أنه سيتم التحقيق في الأمر والتعامل معه بجدية، مطالبة السيدة صاحبة الشكوى بالتواصل مع الشركة لتزويدها بالمعلومات لاتخاذ اللازم.

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