21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين الهجوم الذي وقع في جادة الشانزليزيه بباريس

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة، مقدمًا العزاء لذوي الضحية ولحكومة وشعب جمهورية فرنسا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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