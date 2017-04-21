21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة قتل الشرطة الفرنسية لإرهابي الشانزيليزيه

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع فيديو نشر على موقع “يوتيوب” لحظة قتل الشرطة الفرنسية مساء الخميس، لمسلح “داعشي” قام بقتل شرطي فرنسي، فيما أصيب اثنان آخران، جراء إطلاق النار من قبل المسلح في جادة الشانزيليزيه وسط باريس قبل أيام من انتخاباتها الرئاسية الموعودة الأحد المقبل.

وتبنى داعش الهجوم، وأفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن منفذ هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي وهو أحد عناصر التنظيم واسمه الحقيقي كريم شورفي أدانه القضاء الفرنسي في 2003 بالسجن 20 سنة، لمحاولته قبلها بعامين قتل اثنين من الشرطة.

وخرج شورفي باكرا من السجن، لأنهم قاموا بتخفيض محكوميته في 2005 إلى 5 أعوام، وبعد الإفراج عنه اختفى أثره، إلى أن ظهر إرهابيا أمس في الجادة الأشهر بباريس، حيث سقط صريعا برصاص الشرطة الفرنسية.

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